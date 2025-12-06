Roberto Martínez, Selecionador Nacional, esteve presente em Washington, juntamente com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol Pedro Proença, no sorteio para o Mundial de 2026.

Sorteio do qual Portugal ficou a conhecer o grupo do próximo Campeonato do Mundo. Confira aqui todos os grupos da competição.

Em zona de entrevistas rápidas, Martínez respondeu a algumas questões dos jornalistas. O técnico espanhol admitiu Portugal como candidato. No entanto, foge à ideia de que a seleção das «quinas» é favorita a levantar o troféu.

«Acredito que somos candidatos. Não queremos sair da pressão e dizer que só queremos ‘jogar’ o Mundial. A verdade é que temos o objetivo de dar o nosso melhor. Só as seleções que ganharam o Mundial podem considerar-se favoritas. É um aspeto que se necessita para ter êxito no Mundial. Nós temos de crescer», começou por referir.

Em termos de objetivo claros, Roberto tem como referência o Mundial de 1966, em que Portugal registou o terceiro lugar, a melhor classificação portuguesa na competição. Ainda assim, ambiciona fazer algo que «nunca se fez».

«A referência é 1966 com Eusébio [bronze] e tentar fazer aquilo que nunca se fez na história de Portugal. Ganhamos um Europeu e uma Liga das Nações, agora seria muito importante lutar por um sonho», concluiu.