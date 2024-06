Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a vitória por 3-0 ante a República da Irlanda, no último jogo de preparação antes do Euro 2024:

[Se sente a equipa pronta para o Euro 2024:]

«Acho que foi um jogo completo para nós. Tivemos um equilíbrio muito forte durante os 90 minutos, 20 remates e intensidade defensiva boa, ligações claras. Acho que os jogadores mostraram todo o trabalho que tivemos durante os dias de preparação, crescemos juntos e ver 16 jogadores de campo a executar a mesma ideia não é fácil, a nível internacional. Mostrámos que há um foco de unidade e de equipa. Foi um desempenho, para nós, completo.»

[Alteração tática, com uma linha de três centrais:]

«Agora posso dizer que a ideia de ter três jogos era para trabalhar a nossa oportunidade de ter uma linha de cinco com três centrais e uma linha de quatro com a Croácia, que tem boa posse de bola. Tínhamos preparados os jogos para poder executar conceitos. Depois, o plano individual. Os 23 jogadores de campo tiveram minutos, todos. Todos acrescentaram valências, além de dois guarda-redes que jogaram e o Rui Patrício, que todos conhecemos o que pode fazer. O nível individual era importante. Bela preparação, posso dizer que foi um sucesso do ponto de vista individual e, coletivamente, precisamos de melhorar antes do jogo com a Chéquia.»