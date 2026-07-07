Declarações de Roberto Martínez, selecionador nacional, em conferência de imprensa, após a derrota da seleção portuguesa com Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026:

«É um jogo que terminamos com tristeza, não é o resultado que queríamos, frente a um adversário que é favorito neste Mundial. Defensivamente, a nossa equipa teve muita coragem, defendemos bem. Nos oitavos, uma bola bate na barra e depois surge uma oportunidade aos 90, foram os detalhes que fizeram a diferença. Orgulho incrível pelo desempenho.

Jogámos com a Espalha olhos nos olhos, a sorte não teve do nosso lado.

Não falhámos. Perdemos um jogo com uma equipa favorita, ganhámos Liga das Nações. Quando jogamos com grandes equipas é nos detalhes que se decide.»

Fim de ciclo

«Tentámos ganhar até ao último minuto. Foram exemplares. Levo um legado incrível e que adeptos se possam lembrar que tentámos dar tudo durante três anos e meio.»

«É um fim de um ciclo, é importante ter outra voz. O presidente Pedro Proença tem o direito de escolher o seu selecionador e quero agradecer apoio e tudo o que fizeram.»

Situação do selecionador não estava definida antes do Mundial

«Não estava fechado antes do Mundial. Cheguei a Portugal para ganhar o Mundial, sem ganhar o Mundial não faz sentido continuar. A federação tem o direito de escolher o seu selecionador, o meu contrato acaba hoje e não existe muito que falar.»

«Não estou desapontado, estou triste por ter perdido. Estou orgulhoso por ter jogado com uma equipa favorita olhos nos olhos. Tem sido um caminho e tenho orgulho de ver a personalidade com que jogámos.»