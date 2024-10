Titular no jogo com a Polónia, Renato Veiga não assegurou a presença no próximo onze de Portugal. O selecionador Roberto Martínez deixou elogios à exibição do defesa do Chelsea em Varsóvia, mas frisou que quer os jogadores em boa condição física diante da Escócia.

«Nova dupla com Rúben Dias? Não necessariamente. O importante agora é acrescentar ao grupo o número de jogadores que podem ajudar a Seleção. O Renato fez isso. Mostrou que é um jogador com um futuro incrível, mas já é no presente, tal como fez para ajudar contra a Polónia. Temos outros centrais. Noutros estágios temos gerido os jogadores. Utilizar os jogadores que têm boa energia. Temos jogadores que fizeram um esforço físico contra a Polónia espetacular e amanhã [terça-feira] precisamos de jogadores com frescura», disse Martínez, na conferência de imprensa desta segunda-feira.

«Também não quero colocar risco de lesões a jogadores em 72 horas [um jogo no sábado e outro na terça-feira]. Renato Veiga teve o primeiro jogo na seleção. Quero qualidade, não quantidade. Gostei muito do que fez e mostrou. Aumenta a competitividade no balneário», completou.

A seleção portuguesa defronta a Escócia esta terça-feira, a partir das 19h45, numa partida da quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações. Siga tudo AO MINUTO no Maisfutebol.