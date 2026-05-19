Eli Junior Kroupi, avançado sensação do Bournemouth, é elegível para ser chamado à Seleção Nacional mas não quis representar Portugal. Roberto Martínez admitiu contactos com o jogador antes do estágio de março.

Eli Junior Kroupi

«Existiu contacto e fico contente porque o nosso departamento da Federação ficou à frente das notícias. Antes do estágio de março tivemos uma aproximação ao jogador. Uma coisa é poder vestir a camisola e outra é se o jogador quer. O Junior, nesse momento, queria jogar pela França e nós respeitamos.»

Rodrigo Mora

«Gostava de dizer, mais uma vez, que o importante são os jogadores que estão na lista. O Rodrigo Mora é um talento incrível, mas estamos em boas mãos para já e para o futuro. Depois do Mundial, abre-se um novo ciclo. Já utilizámos muitos jogadores novos, como o Mateus Fernandes ou o Carlos Forbs. O Mora faz parte dessa geração. Os jogadores que estão aqui estão num num bom momento.»