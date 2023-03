Roberto Martínez revelou nesta quinta-feira, após a estreia como selecionador de Portugal, ter a vontade de conversar com Fernando Santos, antecessor no cargo e explicou o que pretende falar com o agora selecionador da Polónia.

«Será uma conversa de futebol. É muito importante conversar e poder obter informações que nos possam ajudar. Tenho muito respeito pelo que Fernando Santos conseguiu. Por isso, será uma simples conversa sobre futebol, nada específico.»

[sobre o «novo ar» que se respira na seleção, como definiu Cristiano Ronaldo]

«Renovar é algo natural quando se começa um novo ciclo. Tenho de conhecer muitos aspetos. Tenho de entender os jogadores, qual a cultura futebolística em Portugal e perceber o que querem os adeptos também.»