Fotografado com o livro biográfico de Diogo Jota à chegada dos Estados Unidos da América, Matheus Nunes admitiu que tem descoberto detalhes sobre a vida do ex-colega que não sabia.

Livro de Diogo Jota

«Comecei a ler o livro no voo para cá. Já o tinha comentado com familiares meus. É por curiosidade minha. Descobri coisas que não sabia sobre ele, detalhes do que aconteceu. Descobri coisas que ficam para mim.»

Carreira de Diogo Jota

«A carreira do Diogo foi de superação e podemos todos tirar ilações disso. Foi uma carreira muito bonita e de sucesso. Tenho a certeza que ele olha por nós agora. Carregamo-lo no nosso coração.»