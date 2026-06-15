Matheus Nunes, um dos 27 convocados de Portugal para o Mundial, admite que se sente igualmente brasileiro e português, tendo dupla nacionalidade. Revelou até uma visita ao Brasil juntamente com Ederson.

Uma final Brasil-Portugal

«A minha mãe torceria por Portugal. A minha mãe foi uma pessoa que me deu uma opinião muito vincada quando tive de escolher. Os meus familiares do Brasil iam torcer pelo Brasil.»

«Quero é estar na final. Seria especial para mim, mas eu quero no final é ganhar. Foi muito difícil escolher. Sinto que sou igualmente brasileiro e português. Mas no futebol foi Portugal que me abriu as portas. No Brasil jogava a brincar, nunca joguei federado. Tenho muito orgulho por jogar por Portugal.»

Laços ao Brasil

«Os laços são muito fortes. Sempre que tenho tempo vou lá. Nos últimos quatro anos fui três vezes. Vou sempre ao Rio de Janeiro, fui a Porto Galinhas com o Ederson, meu parceiro no Manchester City. Amo a cultura, oiço música brasileira, a minha mãe faz comida brasileira.»

Imaginava jogar num Mundial

«Se imaginava não. Trabalhei muito para isso. Tenho muito orgulho no meu percurso, sempre trabalhei de cabeça baixa com ajuda dos meus familiares e amigos. Tenho um círculo muito próximo. Estar aqui hoje também é por causa deles. Isto é o auge de qualquer jogador.»