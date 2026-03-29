Já é conhecido o onze inicial de Portugal para defrontar o México, na madrugada deste domingo, em duelo de preparação. Um jogo que pode acompanhar AO VIVO com o Maisfutebol.

Roberto Martínez aposta em Rui Silva, guarda-redes do Sporting, que vai somar a segunda internacionalização apesar de ser habitualmente chamado. Samu Costa, do Maiorca, também foi escolhido e deve somar a terceira aparição.

António Silva e Matheus Nunes integram o onze inicial, algo que não acontecia desde 2024. O ex-Benfica Raul Jimenez é titular pelo México, que estreia o naturalizado Álvaro Fidalgo.

PORTUGAL: Rui Silva; Matheus Nunes, António Silva, Renato Veiga e Nuno Mendes; Rúben Neves, Samu Costa e Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Gonçalo Ramos e João Félix.

MÉXICO: Tala Rangel, Cesar Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado e Raúl Jiménez.

[Notícia em atualização]