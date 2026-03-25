O particular entre Portugal e México agendado para domingo (2h de Portugal Continental) vai contar com um efetivo de segurança de 10.835 agentes. O jogo vai servir para reinaugurar o mítico Estádio Azteca, a pouco mais de dois meses do Mundial 2026 organizado por México, Estados Unidos e Canadá.

Este estádio vai receber o terceiro Mundial, depois de 1970 e 1986.

No referido dispositivo de segurança foram destacados 8.814 agentes para as áreas de segurança, trânsito, inteligência, turismo, resgaste e urgência médica. Em simultâneo, mais de dois mil efetivos pertencem à Defesa Nacional, Guarda Nacional e Secretaria de Segurança.

Portugal estagia em Cancún até sexta-feira, véspera do particular com o México. Depois, a 1 de abril (meia-noite), em Atlanta, Portugal mede forças com os Estados Unidos.

No Mundial2026, a Seleção integra o Grupo K, na companhia de Uzbequistão e Colômbia, aguardando por República Democrática do Congo, Jamaica ou Nova Caledónia, que disputam o play-off.