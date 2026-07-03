Apesar da hora tardia (perto das 23h00 locais), milhares de pessoas aglomeraram-se à porta do hotel da Seleção Nacional para saudarem os jogadores pela vitória dramática sobre a Croácia nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo.

Depois de chegarem ao hotel, a cerca de 5 quilómetros do Estádio de Toronto, os jogadores da equipa das quinas deslocaram-se a uma das varandas, onde observaram melhor o mar de gente e sentiram a paixão da comunidade lusófona por Portugal e pela Seleção.

As imagens são impressionantes.