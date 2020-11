João Moutinho em declarações aos jornalistas após a goleada de Portugal sobre a Andorra por 7-0:

«A motivação para jogar na Seleção é sempre máxima. Olhamos para a nossa equipa para manter o que temos feitos, e tentar ganhar confiança para os próximos jogos. Entrámos para criar oportunidades, para marcar golos e não olhámos ao adversário.»

[Sobre os bons sinais dados pelos jovens]

«Acho que cada vez mais temos vindo a ter mais qualidade. O mister também tem dado oportunidade aos jovens, e com todo o mérito. Têm muito valor e têm demostrado nos clubes o valor que têm. Temos um futuro risonho pela frente mas temos de continuar a trabalhar como até aqui, com seriedade empenho e o querer de nos superarmos. Não queremos parar por aqui, queremos continuar e conseguir mais vitórias para Portugal.»

[Sobre o próximo jogo com França]

«O mister escolheu a equipa que achou melhor para este jogo e vai fazê-lo para o próximo. Queremos trabalhar em prol de um objetivo, que é ajudar a Seleção a ganhar. Sabemos que o próximo jogo é a sério, se assim se pode chamar, mas é a contar para uma qualificação e queremos estar todos na máxima força no jogo com França, que tem uma grande seleção.»

[Sobre o excelente jogo realizado, no qual revelou uma excelente visão de jogo]

«É o meu estilo de jogo. Tento dar o meu máximo em prol de um único objetivo. Às vez com passes, às vezes só correndo. De uma coisa nunca me vão poder apontar: de falta de empenho. Vai ser sempre máximo. As coisas correram-me bem: a mim e à equipa.»