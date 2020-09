João Moutinho, jogador da seleção portuguesa, após o triunfo sobre a Suécia por 2-0, em jogo da Liga das Nações, em declarações à RTP.

«Sabíamos que não seria fácil. A Suécia entrou a pressionar e não conseguimos impor o nosso jogo até aos 20 minutos, quando começamos a ter mais bola e a criar mais oportunidades.

A expulsão veio trazer mais supremacia nossa, ficámos com mais bola para encontrar espaços e marcámos com dois remates do Cristiano.»

[depois da goleada à Croácia, Portugal não facilitou]

«Nunca pensámos que seria fácil e sabemos que não podemos facilitar. Todas as seleções podem fazer a diferença e se facilitarmos, podemos ter dissabores. Felizmente conseguimos mais uma vitória, que era o que ambicionávamos.»