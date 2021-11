O sorteio realizado esta sexta-feira na sede da FIFA, em Zurique, definiu as três poules para definir três vagas de acesso ao Mundial 2022.

Portugal calhou no caminho C e irá receber a Turquia na meia-final, voltando a jogar em casa, se passar, para definir a vaga frente ao vencedor do Itália-Macedónia do Norte.

Por sua vez, no caminho A, os cabeças de série Escócia e País de Gales defrontam, respetivamente, Ucrânia e Áustria nas meias-finais. Na final, País de Gales ou Áustria recebem Escócia ou Ucrânia.

Já no caminho B, a Polónia, orientada por Paulo Sousa, vai jogar à Rússia, enquanto no outro jogo a Suécia recebe a República Checa. Na final, Rússia ou Polónia recebem Suécia ou Rep. Checa.

CAMINHO A

Meias-finais (quinta-feira, 24 mar 2022)

Escócia-Ucrânia

País de Gales-Áustria

Final (terça-feira, 29 mar 2022)

País de Gales/Áustria – Escócia/Ucrânia

CAMINHO B

Meias-finais (quinta-feira, 24 mar 2022)

Rússia-Polónia

Suécia-República Checa

Final (terça-feira, 29 mar 2022)

Rússia/Polónia – Suécia/República Checa

CAMINHO C

Meia-final (quinta-feira, 24 mar 2022)

Itália-Macedónia do Norte

Portugal-Turquia

Final (terça-feira, 29 mar 2022)

Portugal/Turquia – Itália/Macedónia do Norte

Os vencedores das três finais qualificam-se para a fase final do Mundial2022, no Qatar.

No sorteio da FIFA ficou também definido que no play-off intercontinental o quarto classificado da América Central e do Norte (CONCACAF) defrontará o vencedor da qualificação na Oceânia (provavelmente a Nova Zelândia) e que o 5.º classificado da Ásia defronta o 5.º da América do Sul (CONMEBOL).