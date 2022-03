Portugal defronta esta quinta-feira a Turquia, na meia-final do play-off de acesso ao Mundial do Qatar, no Estádio do Dragão, a partir das 19h45.

Para este duelo, a equipa das Quinas está a contas com várias baixas e, por isso, Fernando Santos vai ser forçado a alterações face aos habituais onzes iniciais.

As principais mexidas deverão acontecer no setor defensivo, dada a lesão de Ruben Dias, o castigo de João Cancelo para este jogo e o teste positivo à covid-19 de Pepe. Danilo deverá recuar no terreno e fazer dupla de centrais com o experiente José Fonte. No ataque, esperam-se poucas alterações.

Pode acompanhar a partida desta noite ao minuto no Maisfutebol.