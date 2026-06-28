António José Seguro esteve no Hard Rock Stadium, em Miami, e foi ao balneário da Seleção Nacional, depois do empate frente à Colômbia (0-0).

Apesar do nulo com a formação orientada por Néstor Lorenzo, que confirmou o segundo lugar do Grupo K, o Presidente da República desejou «felicidades» aos jogadores para a próxima fase do Mundial 2026.

Nos 16 avos de final, recorde-se, Portugal joga frente à Croácia.

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