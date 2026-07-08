Mundial 2026: o naufrágio de Portugal nas Américas em 11 atos
Em altura de balanços e, quiçá, de despedidas, o Maisfutebol apresenta-lhe 11 acontecimentos marcantes para a eliminação portuguesa
Em altura de balanços e, quiçá, de despedidas, o Maisfutebol apresenta-lhe 11 acontecimentos marcantes para a eliminação portuguesa
«Erros meus, má fortuna, amor ardente». Há quase 500 anos, Luís de Camões já escrevia um verso que parece estar ainda enraizado em tantas situações da nossa vida nacional. Os vícios e lamentos lusos parecem perdurar e o mais recento exemplo é a prestação de Portugal no Mundial 2026.
Mais uma vez, a nossa Seleção não foi feliz nas Américas. 1986, no México, ficou na história pelo 'Caso Saltillo'; em 2014, no Brasil, a Seleção das Quinas teve uma eliminação precoce na fase de grupos. Em 2026, o desfecho anunciado por muitos confirmou-se na noite de segunda-feira.
A eliminação perante a Espanha, por 1-0, nos oitavos de final, não foi humilhante. Mas numa altura de balanços e, quiçá, de despedidas, o Maisfutebol reuniu os 11 acontecimentos mais marcantes da caminhada lusa que explicam a eliminação fatal em Dallas.
Explore AQUI, na galeria, o filme do mais recente naufrágio português nas Américas.