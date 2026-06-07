A seleção portuguesa realizou um treino de recuperação já com os bicampeões europeus e também com Matheus Nunes, no primeiro dia fechado do estágio para o Mundial de 2026.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, a equipa treinou de manhã e à tarde, tendo sido a primeira vez que o selecionador Roberto Martínez pôde trabalhar com os 26 jogadores, mais Ricardo Velho.

João Neves, Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos estiveram ausentes da primeira semana de trabalho de Portugal, devido à final da Liga dos Campeões, enquanto Matheus Nunes falhou o encontro particular deste sábado, frente ao Chile, por questões físicas.

Foi ainda realizado um almoço que juntou os jogadores e as suas famílias, a equipa técnica e a comitiva lusa.

A seleção das quinas vai realizar um último jogo de preparação, antes de viajar para os EUA, na próxima quarta-feira (dia 10), diante da Nigéria.