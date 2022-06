Cristiano Ronaldo tem 37 anos e, apesar de os números estarem longe de apontar o fim da carreia do capitão da seleção nacional, o certo é que esse final está agora mais perto. É a lei da vida.

E a lei da vida diz também que novas gerações surgem para dar seguimento, neste caso, à seleção nacional de futebol.

Nesta quarta-feira, na antevisão ao jogo com a Rep. Checa, Fernando Santos foi questionado se Rafael Leão poderá ser, no futuro, o substituto de Ronaldo na seleção. E a resposta do selecionador nacional foi imediata.

«Rafael Leão e Ronaldo não jogam na mesma posição. Sucessor, nesse sentido, não será. Um joga a avançado, marcou 150 golos…», atirou, sorridente, assumindo ter errado no número [são 117 golos, na seleção], antes de reforçar: «Dificilmente, algum jogador vai substituir o Cristiano Ronaldo e não é em Portugal, é no Mundo».

Além disso, o selecionador sublinha que essas comparações nem são positivas para o jovem jogador do Milan.

«Nem é bom para o Rafael Leão colocarem-se essas questões. Ele tem as características dele e tem de ser o Rafael Leão. Se está aqui com 21 ou 22 anos, é porque vai ser o futuro da seleção», elogiou.

Já sobre a titularidade de Ronaldo diante da Rep. Checa, o técnico não respondeu com todas as letras, mas lá atirou: «Quem marca golos, é difícil...»