A presença de Kylian Mbappé no Portugal-França deste sábado é uma incógnita, uma vez de uma das estrelas gaulesa tem apresentado algumas limitações físicas.

Na antevisão à partida, José Fonte assumiu que, tendo em conta a qualidade individual do jogador do Paris Saint-Germain, não será igual tê-lo ou não ter do outro lado do campo.

«Jogando o Mbappé, um dos melhores jogadores a nível mundial, é sempre diferente. Não podemos negar esse facto, ele é um jogador que pode fazer a diferença», começou por dizer, antes de enaltecer a força coletiva do adversário.

«França tem outros grandes jogadores e nós não estamos focados num ou noutro jogador. Estamos focados primeiro em nós e depois temos conhecimento dos adversários. E a seleção francesa, como equipa, é muito forte. Temos de estar concentrados e sólidos enquanto equipa para fazer um bom trabalho», receita.

Uma vez que joga no campeonato francês, ao serviço do Lille, José Fonte pode ter um conhecimento maior sobre a maioria dos adversários de sábado, mas o central garante que não precisa de dar dicas aos colegas sobre eles.

«Não posso dizer que dei muitas dicas aos meus colegas. Conhecemos todos os jogadores que vamos defrontar. Todos os vemos na televisão e jogamos contra eles. Por isso, estamos bem cientes da qualidade do adversário», concluiu, em conferencia de imprensa.