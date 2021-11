Médio centro de raiz, Danilo tem sido mais uma opção para jogar a defesa-central na seleção, apesar de ter assumido que prefere jogar como médio.

«São opções, cada jogador tem as suas características. Eu tenho essa valência: posso jogar a médio e também a central. É uma alternativa muito válida para ajudar a equipa a ter mais opções», começou por dizer, antes de admitir a preferência por jogar na posição de origem.

«Não sinto pressão por e jogar a defesa ou médio. Mas também não digo que me sinto melhor a central, porque sou médio de origem, mas estou muito confortável nessa posição.»

A titularidade de Danilo no jogo desta quinta-feira parece bastante provável, até porque Rúben Dias e José Fonte estão em risco de castigo, tal como Palhinha, e Fernando Santos deu a entender que pode fazer alguma gestão para o jogo com a Sérvia.

Danilo afasta, porém, a existência de algum tipo de pressão para os jogadores que estão em risco de exclusão, apesar de assumir que isso condiciona a forma de jogar.

«Não digo que haja uma pressão extra porque independentemente dos cartões, quem entrar vai estar focado em ajudar, sem pensar nos cartões. Condiciona, mas ninguém sente pressão por ter cartão amarelo», apontou.

Isso torna-se ainda mais importante porque Portugal tem uma jornada dupla decisiva para o apuramento para o Mundial de 2022, sendo que só o segundo jogo, com a Sérvia, pode garantir o bilhete.

«O foco principal está sempre no primeiro jogo, que é a Irlanda. Pensamos no jogo da Sérvia porque são duas finais, mas o mais próximo é a Irlanda, que é um adversário muito combativo, que mostrou no outro jogo que é muito complicado desbloquear o jogo», declarou.