Roberto Martínez pode conduzir a seleção nacional ao feito inédito de carimbar o apuramento para um Europeu a três jornadas do final da fase de qualificação. Apesar dos resultados positivos à frente de Portugal, o selecionador não sente que tem de convencer o país.

«Estamos todos juntos. Não sinto que preciso de convencer, sinto que somos uma equipa, com um sonho. Estamos a caminhar todos juntos. Gosto muito de viver em Portugal, é um país incrível, a minha família gosta muito. Não tenho o sentimento de que estou a tentar ser parte dos portugueses. Somos uma equipa juntos para lutar com a nossa vida por um sonho», disse o técnico espanhol, na antevisão ao Portugal-Eslováquia, marcado para as 19h45 desta sexta-feira, no Estádio do Dragão.