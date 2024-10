Pouco antes do autogolo que selou as contas do Polónia-Portugal em 3-1, um lance na área lusa motivou protestos dos polacos. Nélson Semedo travou um duelo com Michael Ameyaw, do Raków, que ficou a pedir penálti.

No seguimento da jogada, Portugal aumentou a vantagem, tendo o lance sido validado pelo VAR. Ameyaw, porém, revelou que Semedo ficou com receio da decisão.

«Eu estava a conversar com um jogador adversário e ele veio até mim depois do jogo e disse que estava com um pouco de medo que houvesse penálti», disse o jogador do Raków, citado pelo Przeglad Sportowy.

«Agora também vi atentamente como foi e o contacto realmente existiu. Não cabe a mim julgar se deve haver penálti ou não, mas pode-se dizer que é um pouco controverso», completou.