A Federação Portuguesa de Futebol não passou ao lado do Dia Mundial da Criança. Após as perguntas dos jornalistas a Ruben Neves, na Cidade do Futebol, em antevisão ao Alemanha-Portugal, três crianças puderam colocar questões ao jogador da Seleção Nacional.

Uma delas perguntou-lhe se tem algum «amuleto da sorte» nos jogos. Rúben Neves revelou:

«Boa pergunta. Eu tenho um colar que anda sempre comigo, que tem a foto dos meus filhos e da minha mulher. É o único objeto que levo sempre para todo o lado, para todas as competições. É o meu amuleto da sorte», disse o médio do Al Hilal.

Outra criança, de dez anos, perguntou a Rúben Neves o que sonhava quando tinha a sua idade. «Quando tinha dez anos queria divertir-me muito. Era o meu grande objetivo, era divertir-me com os meus amigos, com a minha família. Aproveitar ao máximo cada momento. Sonhava sem dúvida ser jogador de futebol, mas não tinha isso como o meu grande objetivo», disse.

Por fim, outro 'pequeno jornalista' (ou futuro, quem sabe?) perguntou a Rúben Neves se os seus filhos lhe pedem alguma coisa durante os jogos. Este revelou:

«A única coisa que me pedem é para eu festejar da maneira que eles querem. Só que o pai deles não marca muitos golos [risos]. Não sou muito sortudo nessa parte. É sempre uma felicidade tê-los na bancada e eles gostam imenso quando o pai marca golos», afirmou.

A Seleção começou a concentrar-se este domingo e, na próxima quarta-feira, joga em Munique diante da Alemanha, nas meias-finais da Liga das Nações.