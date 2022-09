Os novos equipamentos da Seleção Nacional geraram um recorde de vendas na Portugal Store, a loja online da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com dados federativos, o número de vendas teve um aumento de 176 por cento nas primeiras 24 horas, comparativamente com o valor registado no último lançamento, há dois anos.

O arranque da campanha gerou ainda um aumento de 95 por cento no número de utilizadores que visitaram a Portugal Store.

Esta quinta-feira foi, assim, o maior dia de vendas e de audiência da loja online da FPF.

GALERIA: as novas camisolas da Seleção Nacional