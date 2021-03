Nuno Mendes é o 48.º internacional a ser lançado na Seleção Nacional por Fernando Santos.

Chamado pela primeira vez pelo selecionador, o lateral do Sporting merece logo estatuto de titular no jogo com o Azerbaijão, disputado em Turim.

De referir que, no banco de suplentes, estão ainda três jogadores que procuram a primeira internacionalização: os guarda-redes José Sá e Rui Silva, e ainda o médio João Palhinha, também convocado pela primeira vez, tal como Nuno Mendes, colega no Sporting.

Os 48 estreantes de Fernando Santos:

Cedric, João Mário, Raphael Guerreiro, José Fonte, Tiago Gomes, Adrien Silva, Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva, André André, Ukra, Danilo, Daniel Carriço, Nélson Semedo, Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Lucas João, Ricardo Pereira, Renato Sanches, André Silva, João Cancelo, Gelson Martins, Marafona, Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié, Kévin Rodrigues, Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira, Ronny Lopes, Mário Rui, Rúben Dias, Sérgio Oliveira, Gedson Fernandes, Hélder Costa, Pedro Mendes, Cláudio Ramos, Dyego Sousa, João Félix, Diogo Jota, Francisco Trincão, Rúben Semedo, Daniel Podence, Domingos Duarte, Pedro Neto, Paulinho e Nuno Mendes.