Rafael Leão esteve em destaque na goleada de Portugal à Polónia. No final da partida, Roberto Martínez refletiu sobre o desenvolvimento que o extremo tem tido ao serviço da seleção nacional.



«Todos os grandes jogadores são escrutinados. O Leão cresceu muito durante o Europeu. Nos estágios de setembro e outubro, vi um Leão com muita maturidade. Ele fez um grande jogo contra a França no Europeu, esse foi o momento em que ele cresceu muito. Hoje mostrou que, com espaço e no um contra um, é um dos melhores do mundo. Precisamos de criar esse espaço para ele. Não há muitos jogadores que podem criar um golo como o que ele criou», elogiou o espanhol.



Com o golo diante dos polacos, Leão chegou ao quinto com a seleção AA de Portugal.