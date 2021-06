Gonçalo Guedes foi o último jogador a começar a trabalhar com a seleção, depois de ter testado positivo à covid-19, poucos dias antes da concentração para a preparação do Europeu.

Confrontado com as várias opções de Fernando Santos para a frente de ataque, o extremo do Valência assume que, dada a qualidade, a tarefa do selecionador não será fácil.

«O mister vai ter uma vida muito complicada e isso é muito bom. A nós cabe trabalhar para estar na melhor forma e dificultar-lhe a vida, mas temos de aceitar todas as decisões, ele é que decide», começou por dizer.

«Eu estou pronto para ajudar em qualquer momento. Seja um minuto, sejam dois, 30 ou 90, tenho de estar preparado e é isso que vou fazer até ao final do Europeu», acrescentou.