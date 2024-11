Depois de 27 anos a vestir Nike, Portugal vai passar a ser patrocinado pela Puma. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Puma oficializaram um acordo de longa duração, válido a partir de 1 de janeiro de 2025.

A conhecida marca alemã será a nova parceira técnica das Seleções Nacionais de futebol, futsal, futebol de praia e também de e-Sports, até 2030.

Neste sentido, Arne Freundt, CEO da Puma, revelou que este acordo era uma das prioridades da marca.

«Associarmo-nos a uma Seleção Nacional de topo era uma das nossas prioridades no futebol e estou muito entusiasmado por termos uma equipa tão popular como Portugal na Família PUMA. Dado o grande número de adeptos da Seleção em todo o mundo e o grande potencial da nova geração de jogadores, estamos ansiosos pelos próximos grandes torneios, como o Campeonato do Mundo de 2026».

Para a Puma, o acordo oferece à marca a oportunidade de escrever novamente a história do futebol português. De recordar que na década de 1960, a Puma tornou-se parceira do lendário jogador Eusébio, conhecido como «O Rei», para quem criou a icónica chuteira «King». Eusébio tornou-se o melhor marcador do Mundial de 1966, com Portugal a conquistar o terceiro lugar no torneio com as famosas botas.

«Ficámos muito entusiasmados com o modo como a PUMA interage com os adeptos e como conta a história de cada equipa que representa», disse Fernando Gomes, presidente da FPF. «Temos muita vontade de desenvolver uma gama interessante de produtos que satisfaça a nossa grande base de fãs e simpatizantes em todo o mundo», acrescentou.

A Puma revelará os novos produtos e direção criativa da parceria no início de 2025.