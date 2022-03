Otávio, jogador da seleção portuguesa, após o triunfo sobre a Turquia, num jogo em que marcou e fez uma assistência.

«Estou muito feliz. O mais importante era passar para a final e apurarmo-nos a seguir para o Mundial.

A Turquia a tem uma grande equipa, mas sabemos que Portugal unido é muito forte e ficou aqui a prova.»

[o que disse a Diogo Costa antes do jogo?]

«Disse só para ter confiança no trabalho dele. Toda a gente passou uma força importante.»

[Portugal vai defrontar a Macedónia do Norte e não a Itália]

«Temos de ganhar para estar no Mundial, independente me do adversário.»