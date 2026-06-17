Os pais de Diogo Jota e André Silva, Joaquim e Isabel Silva, vão estar presentes no jogo de estreia da seleção nacional portuguesa no Mundial de 2026, frente à RD Congo. O convite foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol Pedro Proença.

«A Seleção Nacional é, além de uma das bandeiras maiores de um povo, uma família. Ter os pais dos nossos Diogo Jota e do André, Joaquim e Isabel Silva, junto de nós neste primeiro jogo em Houston, é ter a família um pouco mais completa. Será sempre mais do que futebol, seguimos juntos. E onde quer que estejamos, será sempre mais um», lê-se em publicação oficial nas redes sociais do presidente da FPF Pedro Proença.

De recordar que os jogadores portugueses perderam a vida num trágico acidente de viação, em julho de 2025, após a conquista da Liga das Nações.