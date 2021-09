O selecionador nacional, Fernando Santos, em declarações na sala de imprensa do Estádio Algarve após a vitória por 2-1 sobre a Irlanda, na qualificação para o Mundial 2022.

«O Palhinha teve uma primeira parte de uma capacidade enorme, mas como ele disse, os elásticos já estavam a partir. Tivemos de refrescar a equipa, meter gente na frente, aquilo [que o Plahinha estacva a fazer] já não era o que se precisava. Os dois Joões melhoraram o jogo. Por isso, disse que os jogadores estavam de parabéns porque fizeram tudo.»

«Esta equipa jogava com três médios, uma forma de passar era jogar em 4x4x2. Procurámos jogar com dois alas como interiores, com o Rafa que faz isso muito bem no seu clube e com o Jota. Queríamos ter três jogadores na frente e depois serem os laterais a dar profundidade. O Bernardo, que costumo ter à direita, utilizei-o dentro para ele e o Bruno criarem condições entre linhas para receber, rematar e passar. Depois perdemos capacidade de recuperação.»

«Hoje houve VAR? O VAR é importante. Não foi só no jogo da Sérvia. O VAR tem é de ser mais rápido, porque o jogo depois perde intensidade. Hoje, na Liga portuguesa, já não há jogo com menos de sete minutos no tempo extra.»