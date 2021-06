Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na conferência de imprensa no Estádio Wanda Metropolitano, após o empate sem golos ante Espanha, em jogo de preparação para o Euro 2020. O treinador abordou, ainda que de forma ligeira, a estreia de Pedro Gonçalves, bem como as perspetivas para a competição:

«Queria que a equipa tivesse feito outras coisas, mas é importante, porque durante a próxima semana vamos trabalhar sobre isto, para que cheguemos à Hungria com a ambição de poder vencer.»

[Pedro Gonçalves em estreia (jogou a segunda parte):] «Esteve em jogo porque achei que tem qualidade para jogar quando eu necessitar ou quando eu achar que ele deve participar.»

[Forma de encarar o Euro 2020:] «Com a mesma atitude e mentalidade que fomos a 2016, 2018 e 2019. Assumimo-nos como candidatos à vitória, sabendo que temos sete a oito equipas fortíssimas também. Defrontámos uma das melhores equipas europeias, a Espanha. Temos outras: Alemanha, Itália, Inglaterra… Há oito, nove candidatos no mínimo, que têm essa ambição legítima de chegar à vitória.»