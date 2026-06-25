Seleção
Há 1h e 57min
Pedro Neto é o mais bonito da seleção? «Sim, completamente normal»
Extremo brinca que liderar vários rankings femininos de beleza foi aceite com conformismo pelos colegas
Enviado-especial aos Estados Unidos
Extremo brinca que liderar vários rankings femininos de beleza foi aceite com conformismo pelos colegas
Enviado-especial aos Estados Unidos
A brincadeira começou logo com o assessor Francisco Trigo de Abreu, que apresentou Pedro Neto como «o jogador mais bonito da seleção». Afinal de contas, o extremo tem liderado vários rankings realizados por publicações femininas sobre quem é o mais bem parecido no Campeonato do Mundo.
Pedro Neto foi questionado sobre isso e reagiu com... normalidade. Afinal de contas, diz ele, é praticamente consensual até entre os colegas.
«Não é nada de admiração. É uma coisa completamente normal. Aliás, nem foi tema no balneário, não falámos sobre isso, porque o grupo está todo de acordo», brincou.
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