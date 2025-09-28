Seleção
Há 2h e 29min
Pedro Proença promete regresso da Seleção à Madeira em breve
Último jogo de Portugal no arquipélago foi em março de 2017
Último jogo de Portugal no arquipélago foi em março de 2017
Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), assegurou este domingo que a Seleção Nacional vai jogar na Madeira num futuro próximo.
«Hoje, a Madeira dispõe de infraestruturas de grande qualidade para receber jogos da Seleção. Por isso, esse regresso acontecerá de forma natural e justa», afirmou o presidente da FPF, à margem das comemorações do 109.º aniversário da Associação de Futebol da Madeira.
O último jogo da seleção portuguesa na região aconteceu em março de 2017, quando defrontou a Suécia num jogo particular, disputado no Estádio do Marítimo, que terminou com o triunfo dos nórdicos por 3-2.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS