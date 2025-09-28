Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), assegurou este domingo que a Seleção Nacional vai jogar na Madeira num futuro próximo.

«Hoje, a Madeira dispõe de infraestruturas de grande qualidade para receber jogos da Seleção. Por isso, esse regresso acontecerá de forma natural e justa», afirmou o presidente da FPF, à margem das comemorações do 109.º aniversário da Associação de Futebol da Madeira.

O último jogo da seleção portuguesa na região aconteceu em março de 2017, quando defrontou a Suécia num jogo particular, disputado no Estádio do Marítimo, que terminou com o triunfo dos nórdicos por 3-2.

