Carlos Carvalhal juntou-se ao coro de defensores de Cristiano Ronaldo, que não tem tido um início de época fácil, nem no clube nem na seleção.

O treinador lamenta o que considera ser «ingratidão» para com alguém que sempre mostrou orgulho ao envergar a camisola das quinas.

«Um dos melhores jogadores de todos os tempos, que sempre jogou com orgulho pela nossa seleção, no momento em que, se calhar pela primeira vez, precisa de apoio, muitos viram-lhe as costas e só o criticam», escreveu o técnico nas redes sociais.

«Quem sabe hoje não corem de vergonha», concluiu Carvalhal deixando uma mensagem de força à seleção e a Ronaldo, no dia em que Portugal joga o acesso à final-four da Liga das Nações com a Espanha.