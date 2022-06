O encontro desta quinta-feira, diante da Rep. Checa, marca o centenário de jogos de Fernando Santos à frente da seleção portuguesa, mas pode ser também um dia com significado especial para Pepe.

O central luso conta com 126 internacionalizações pela equipa das Quinas e é, neste momento, o quarto jogador que mais vezes vestiu as cores de Portugal. Caso entre em campo esta noite, em Alvalade, o defesa de 39 anos iguala Figo, que representou Portugal em 127 ocasiões.

À frente do antigo futebolista estão outros dois nomes ainda em atividade: Cristiano Ronaldo e João Moutinho, com 188 e 145 internacionalizações, respetivamente. Ronaldo é mesmo o terceiro mais internacional do mundo.

De resto, no top-10 de jogadores que mais vezes alinharam pela seleção, são cinco os que ainda não terminaram a carreira.

Os 10 jogadores mais internacionais por Portugal

Cristiano Ronaldo: 188 internacionalizações

João Moutinho: 145

Luís Figo: 127

Pepe: 126

Nani: 112

Fernando Couto: 110

Rui Patrício: 103

Bruno Alves: 96

Rui Costa: 94

Ricardo Carvalho: 89