Pepe comentou o episódio dos assobios dirigidos a Otávio no Estádio da Luz, no último fim de semana, no encontro da seleção nacional diante da Bósnia.

O defesa central do FC Porto sublinhou que os jogadores colocam a rivalidade de lado quando representam Portugal e destacou a relação que mantém com Gonçalo Inácio e António Silva, de Sporting e Benfica, respetivamente.

«Somos jogadores da seleção portuguesa, representamos o nosso país. Quando vimos cá, não olhamos aos clubes. Para dar um exemplo, dou-me muito bem com o Inácio e com o António. Hoje mesmo, dei os parabéns ao António por estar nos onze melhores da Liga. Somos portugueses, queremos dar o melhor pela nossa seleção para levar o nome de Portugal o mais longe possível. As pessoas têm de perceber que, quando representamos a seleção, representamos todos nós, que é o mais importante», disse o central na zona mista, após o jogo na Islândia.