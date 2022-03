Pepe está recuperado da covid-19 e foi integrado esta manhã nos trabalhos da Seleção Nacional, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

O defesa-central do FC Porto estava a cumprir isolamento, mas hoje já faz parte do treino da equipa portuguesa, no Estádio do Bessa.

Pepe poderá assim ser opção para o play-off frente à Macedónia do Norte, que decide o apuramento para o Mundial 2022.

Portugal recebe os macedónios no Estádio do Dragão, na próxima terça-feira, num jogo que tem início marcado para as 19h45.