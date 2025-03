Portugal vai defrontar a Alemanha nas meias-finais da Liga das Nações e o adversário na disputa por um lugar na final é de poucas boas memórias para a Seleção lusa. Muito menos ainda quando se olha para os registos mais recentes de jogos ante os germânicos.

O jogo agendado para o próximo dia 4 de junho é o 20.º da história entre as duas seleções. Nos anteriores 19, Portugal só venceu três, perdeu 11 e houve cinco empates.

Última vitória foi há 25 anos (o hat-trick de Conceição)

Mas se a história não joga a favor de Portugal, a mais recente menos ainda. Nos últimos cinco duelos, Portugal perdeu todos e sempre em grandes competições: no jogo do 3.º e 4.º lugares do Mundial 2006 (3-1), nos quartos de final do Euro 2008 (3-2), na fase de grupos do Euro 2012 (1-0), na fase de grupos do Mundial 2014 (4-0) e na fase de grupos do Euro 2020 (4-2).

Para se ver uma vitória lusa ante a Alemanha, é preciso recuar quase 25 anos. Foi a 20 de junho de 2000, em Roterdão, na fase de grupos do Europeu. Um jogo célebre para Sérgio Conceição, atual treinador do Milan, que fez hat-trick na vitória por 3-0.

Os golos de Conceição na vitória de 2000 ante a Alemanha:

Foi, de resto, a maior das vitórias da Seleção ante a Alemanha. As outras foram ambas por 1-0: uma em Estugarda, em 1985, no apuramento para o Mundial 1986, com um grande golo de Carlos Manuel; a outra, a primeira, foi no Estádio do Restelo em 1983, num jogo particular, decidido com um golo de Dito.

O golo de Carlos Manuel na única vitória portuguesa em solo alemão:

Duelo inédito na Liga das Nações

Portugal e Alemanha vão defrontar-se pela primeira vez na Liga das Nações, depois de cinco duelos em Europeus, dois em Mundiais, oito jogos de preparação e quatro em jogos de qualificação para Mundiais.

Em casa, Portugal fez sete jogos ante a Alemanha: ganhou um, empatou dois e perdeu quatro. Com a Alemanha como visitada, em seis, ganhou um, empatou dois e perdeu três. Em campo neutro, nos outros seis jogos, Portugal ganhou um, empatou outro e perdeu quatro. No total destes jogos, Portugal marcou 18 golos (0,95 golos por jogo) e a Alemanha 33 (1,74 golos por jogo).

O Alemanha-Portugal está agendado para 4 de junho, em Munique.