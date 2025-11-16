FIGURA: João Neves

Se a meio da semana disse que não colocava «um golo ou uma assistência à frente da equipa» a propósito de ainda não ter golos na Seleção A, a verdade é que João Neves chegou-se à frente no Dragão… e fez um hat-trick na goleada à Arménia. A estreia foi um belo golo, mas o segundo foi uma obra de arte. Digna de museu. Deu a tranquilidade necessária com o 3-1 num pontapé pronto e forte, antes de fazer um golo que os portugueses veem e vão ver em «loop» este domingo. Um livre direto fabuloso perto do intervalo. O médio do PSG esperava «alcançar» o seu primeiro golo. E fez três, fechando a sua conta já na segunda parte, com o oitavo golo da equipa.

MOMENTO: 4-1 aos 41, que momento de João Neves!

Ao minuto 41, Portugal fez também coincidir os números do cronómetro com os do marcador. João Neves, que já tinha disparado para a sua estreia a marcar, fez também disparar a Seleção com o 4-1, num grande golo de livre direto. A bola ainda bateu no ferro e Avagyan ficou a ver a bola entrar.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Fernandes: de regresso após ter cumprido castigo na derrota ante a República da Irlanda, o médio do Manchester United foi um bónus nesta equipa contra a Arménia, deu mais opções no terço ofensivo, sentido de baliza e coroou a sua prestação com o seu primeiro hat-trick por Portugal. O primeiro golo foi de penálti, em cima do intervalo, para o 5-1. E o 6-1 já na segunda parte num remate de pé direito, antes do 7-1 de penálti. Chega aos 28 golos pela Seleção A, ultrapassando Rui Costa (26) e Hélder Postiga (27) sendo agora o sexto melhor goleador.

Gonçalo Ramos: o avançado do PSG beneficiou da ausência do castigado Cristiano Ronaldo, foi aposta no centro do ataque e contribuiu de forma decisiva para Portugal vencer. Já tinha deixado um aviso após o golo da Arménia e, ao minuto 28, foi astuto ao captar a bola vinda de um mau passe de Serobyan para fazer o 2-1 e assinar o momento que começou por embalar Portugal para uma tarde tranquila. Fez o 10.º golo em 22 internacionalizações A.

Renato Veiga: uma de cinco novidades no onze inicial da Seleção, o central fez a estreia a marcar por Portugal, ao abrir o marcador, no seu nono jogo pela equipa principal lusa.

Eduard Spertsyan: o capitão da Arménia ainda causou um dissabor a Portugal no Dragão ao fazer o golo do empate. Valeu por isso, num jogo em que não inventou muito perante os mais e melhores argumentos portugueses.

Carlos Forbs: com a camisola 7 de Ronaldo esta tarde, o extremo do Club Brugge assinou a sua primeira internacionalização A por Portugal. Rendeu Rafael Leão perto da hora de jogo. Ao minuto 70, sofreu a falta para penálti.

Francisco Conceição: entrou com vontade, com uma ovação da plateia no Dragão e fechou o resultado em 9-1 na compensação, depois de tanto tentar o golo, fazendo Portugal atingir, pela segunda vez, nove golos num só encontro.

Artur Serobyan: o camisola 9 da Arménia está ligado diretamente ao início da explosão de Portugal no marcador. Com o empate a uma bola, o ex-Casa Pia fez um mau passe para trás e Gonçalo Ramos aproveitou para fazer o 2-1. A partir daí, foi o que se viu: a Seleção a ganhar conforto, mais confiança e espaços e a partir para a goleada.