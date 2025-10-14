Que balde de água fria!

Cristiano Ronaldo bisou e até virou o resultado, depois de um golo da Hungria logo a abrir o jogo, porém, a festa ficou estragada já depois do minuto 90.

Portugal-Hungria: ficha e filme do jogo

Portugal esteve a escassos minutos de garantir desde já o apuramento para o Mundial 2026. No entanto, um golo aos 92 de Szoboszlai gelou Alvalade e garantiu o empate para os húngaros.

No outro jogo do grupo, a Arménia perdeu na Irlanda, por 1-0.

Portugal lidera o grupo com 10 pontos em quatro jogos e pode garantir o apuramento na próxima jornada.