Portugal-Hungria, 2-2 (resultado final)
Magiares empatam aos 92 e roubam apuramento imediato para o Mundial à Seleção Nacional
Que balde de água fria!
Cristiano Ronaldo bisou e até virou o resultado, depois de um golo da Hungria logo a abrir o jogo, porém, a festa ficou estragada já depois do minuto 90.
Portugal-Hungria: ficha e filme do jogo
Portugal esteve a escassos minutos de garantir desde já o apuramento para o Mundial 2026. No entanto, um golo aos 92 de Szoboszlai gelou Alvalade e garantiu o empate para os húngaros.
No outro jogo do grupo, a Arménia perdeu na Irlanda, por 1-0.
Portugal lidera o grupo com 10 pontos em quatro jogos e pode garantir o apuramento na próxima jornada.
