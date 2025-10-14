Num jogo que pode ditar a qualificação para o Mundial de 2026, Portugal, líder do grupo F com nove pontos, enfrenta a Hungria, segunda classificada com quatro pontos conquistados.

Roberto Martínez promoveu duas alterações na defesa. Gonçalo Inácio, que foi dispensado da Seleção por ter sido dado como «inapto», cede o lugar a Renato Veiga. Já Nelson Semedo entra para o corredor direto, ocupado por Diogo Dalot no último jogo.

Acompanhe AO VIVO a partida que tem início pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

ONZE PORTUGAL: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ronaldo e Pedro Neto.

SUPLENTES PORTUGAL: José Sá, Rui Silva, António Silva, Dalot, João Palhinha, Gonçalo Ramos, João Félix, Nuno Tavares, Matheus Nunes, Francisco Trincão, Pote e Francisco Conceição.

ONZE HUNGRIA: Tóth, Négo, Orbán, Szalai, Kerkez; Schafer, Styles, Szoboszlai; Bolla, Varga e Sallai.

SUPLENTES HUNGRIA: Demjen, Szappanos, Osvath, Csongvai, Mocsi, Vitális, Molnár, Dárdai, Lukács, Gruber, Toth e Otvos.