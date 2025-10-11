Portugal-Irlanda (ONZES): Martínez aposta em Dalot e Neves de início
Com a ausência de João Cancelo por lesão, o lateral do Manchester United salta para o onze
Em dia de terceira jornada da qualificação para o Mundial 2026, Portugal enfrenta a Irlanda com o objetivo de cimentar o primeiro lugar e, quem sabe, assegurar o apuramento já na próxima jornada.
Roberto Martínez apostou em Diogo Dalot de início para render o lesionado João Cancelo, que tinha sido titular em setembro. Além disso, promoveu a titularidade de Rúben Neves no miolo, que substitui o também lesionado João Neves. Vai agora com a camisola 21 que foi de Diogo Jota.
Acompanhe AO VIVO a partida que tem início pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
ONZE PORTUGAL: Diogo Costa, Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.
Suplentes Portugal: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, António Silva, João Palhinha, Gonçalo Ramos, Pedro Gonçalves, Renato Veiga, Matheus Nunes, Francisco Trincão, Rafael Leão e Francisco Conceição.
ONZE IRLANDA: Kelleher, Collins, O'Shea, O'Brien, Manning, Molumby, Cullen, Ebosele, Coleman, Ferguson e Ogbene.
Suplentes Irlanda: Bazunu, Travers, Parrot, Idah, Azaz, Dunne, Ferry, Taylor, Egan, McAteer, Smallbone e Johnston.
