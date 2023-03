A FIGURA: João Cancelo

Foi muito mais do que o golo. O lateral, agora no Bayern Munique, entra na era Martínez cheio de confiança. Perdeu-se a conta às vezes que passou pelos adversários diretos e arrancou cruzamentos sempre perigosos. Aos 8m, inaugurou o marcador com um remate à entrada da área que contou com um desvio num defesa e a má abordagem do guarda-redes do Liechtenstein. Sempre ligado ao jogo, foi dele o cruzamento que valeu o golo a Bernardo Silva e ainda conquistou o penálti convertido por Ronaldo.

O MOMENTO: Cancelo nem dá tempo para intranquilidade

Oito minutos. Foi esse o tempo que durou a frágil oposição do Liechtenstein na estreia de Roberto Martínez como selecionador de Portugal. O lateral abriu o marcador cedo, com a colaboração do guarda-redes adversário, e percebeu-se logo aí que a noite seria tranquila.

OUTROS DESTAQUES

Cristiano Ronaldo

No instante em que o árbitro apitou para o início da partida, Ronaldo voltou a fazer história. O capitão da seleção portuguesa chegou às 197 internacionalizações e tornou-se no jogador do mundo que mais jogos fez por seleções. Aos 24m desperdiçou uma oportunidade que não é muito normal perder, rematando por cima quando estava isolado na cara do guarda-redes do Liechtenstein. Na segunda parte, porém, voltou a ser o Ronaldo habitual. Marcou de penálti aos 51m e bisou aos 63m de livre direto.

João Félix

Soltinho, soltinho. E que bom é ver o futebol de Félix quando ele joga sem amarras. Quase todas as melhores jogadas da primeira parte surgiram de iniciativas do jogador do Chelsea, que surgia ao lado de Ronaldo no «papel», mas que fugiu quase sempre para a esquerda e as entrelinhas para fazer a equipa jogar. Viu-se menos em jogo na segunda parte e saiu aos 65m, mas ovacionado pelo público de Alvalade.

Gonçalo Inácio

Aos 21 anos, fez a estreia na seleção principal, tornando-se no primeiro estreante de Roberto Martínez. Fê-lo em «casa», Alvalade, e mostrou-se sempre muito sereno e seguro. Aos 20m fez um grande passe a isolar Félix a mostrar que acrescenta qualidade também em termos ofensivos.

Bruno Fernandes e Bernardo Silva

Que luxo ter estes dois em campo. Líderes sem braçadeira que percebem todos os momentos do jogo. Bruno tentou muito mais, mas foi Bernardo quem saiu do jogo com um golo. Mas mais do que os golos, importa a forma como fazem a equipa jogar. Só foi pena ver Bernardo tão afastado do corredor central, onde faz a diferença como poucos no mundo.