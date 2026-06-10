Portugal-Nigéria (onzes oficiais): Martínez muda sete peças no último teste
Apenas Nélson Semedo, Rúben Dias, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo resistem no onze
Apenas Nélson Semedo, Rúben Dias, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo resistem no onze
No Dia de Portugal, Roberto Martínez promoveu sete novidades no “onze” para a receção à Nigéria em Leiria. Para a noite desta quarta-feira, Diogo Costa, Gonçalo Inácio, Diogo Dalot, Vitinha, João Neves, Francisco Trincão e Pedro Neto são as novidades. Ou seja, face ao “onze” apresentado contra o Chile, o selecionador nacional apenas mantém Nélson Semedo, Rúben Dias, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo de início.
Uma vez expulso contra o Chile, no Jamor, Rafael Leão cumpre um jogo de castigo.
Na Nigéria, o lateral Zaidu e o avançado Moffi começam no banco, enquanto o lateral Bruno Onyemaechi (ex-Boavista) é titular. Esta seleção não participa no Mundial 2026.
Onze de Portugal: Diogo Costa, Nélson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Diogo Dalot; Vitinha, e João Neves; Francisco Trincão, Bruno Fernandes e Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.
Suplentes de Portugal: José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Tomás Araújo, João Cancelo, Renato Veiga, Samú Costa, Rúben Neves, Bernardo Silva, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos e João Félix.
Onze da Nigéria: Okaye, Akpan, Ajayi, Bassey e Bruno Onyemaechi; Iwobi, Ndidi e Dele-Bashiru; Nnadi, Adams e Simon.
Suplentes da Nigéria: Uzoho, Okonkwo, Bewene, Zaidu, Otele, Onyeka, Moffi, Fernández, Onuachu e Onyedika.
O último particular de Portugal antes do Mundial 2026 é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.