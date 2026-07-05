A Seleção Nacional já está em Dallas, onde chegou este sábado, pouco depois da uma da manhã, hora de Lisboa (19 horas no Texas).

Muita gente, seguramente algumas centenas, aguardavam para ver os jogadores, algumas das quais penduradas em postes ou em cima de varandas, para ter melhor visão.

Cristiano Ronaldo foi o mau aplaudido e até parou uns segundos para agradecer aos adeptos, quase exclusivamente estrangeiros (apenas um grupo que viajou junto de Portugal estava presente).

Os jogadores estavam naturalmente separados das pessoas por uma longa distância, o que não impediu alguns como Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos ou o próprio Roberto Martínez de agradecer o apoio.

Os atletas vão agora descansar de uma longa viagem desde Toronto, para no domingo, a partir das 10 horas, voltar a trabalhar o jogo frente à Espanha, agendado para segunda-feira. O treino vai acontecer no centro de treinos do University Park, em Dallas.