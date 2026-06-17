Com o empate 1-1 ante a Republica Democrática do Congo, Portugal falhou, pela quarta vez nas últimas cinco participações em Mundiais de futebol, a vitória no primeiro jogo.

Depois do triunfo por 1-0 frente a Angola, na Alemanha, em 2006 (edição em que ficou no quarto lugar), Portugal, que participou depois em 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026, só venceu o primeiro jogo na edição de 2022, e de forma sofrida, ao bater o Gana por 3-2.

Nos outros Mundiais recentes, Portugal empatou 0-0 com a Costa do Marfim, em 2010. Depois, foi goleado por 4-0 pela Alemanha, em 2014, seguindo-se o empate 3-3 a abrir o Mundial 2018, ante Espanha.

Mais longe no tempo, nos primeiros dois Mundiais em que participou, Portugal começou com triunfo frente à Hungria, por 3-1, em 1966 (no primeiro jogo de sempre em Mundiais) e ante a Inglaterra, por 1-0, em 1986. Depois, em 2002, sofreu a primeira derrota num jogo de abertura, com os Estados Unidos, por 3-2, em 2002.

Portugal já se qualificou para a fase seguinte depois de ganhar (1966, 2006 e 2022) ou empatar (2010 e 2018) no primeiro jogo, mas nunca o conseguiu depois de começar com uma derrota (2002 e 2014). Em 1986, entrou a ganhar, mas foi afastada.

Em 2026, o apuramento é possível para os três primeiros, como era em 1986, o que não impediu Portugal de ficar desde logo pelo caminho, enquanto em 1966, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 só os dois primeiros seguiam em frente.