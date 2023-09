O selecionador da Eslováquia, o italiano Francesco Calzona, está confiante em alcançar um «resultado positivo» no jogo desta sexta-feira com Portugal, a contar para a qualificação para o Euro2024, e enfatizou a importância do apoio dos adeptos no moderno Estádio Nacional, reconstruído de raiz em 2019, e com capacidade para 22.500 espetadores.

«A nossa equipa está muito confiante e um resultado positivo é o nosso objetivo. Clinicamente todos jogadores estão prontos para defrontar Portugal. Com o ambiente no estádio, e está previsto que irá estar esgotado, espero que os adeptos nos ajudem a conseguir o melhor resultado possível», disse Calzona, citado pela Agência Lusa.

O italiano de 54 anos elogiou o bom momento dos seus jogadores e reconheceu a qualidade de Portugal, destacando que a equipa portuguesa possui «um jogador de luxo em cada posição»

«Vários dos nossos jogadores tiveram um bom início de época nos seus clubes, o que nos dá ainda mais confiança. Temos um grande respeito pelo nosso adversário, a equipa de Portugal é de grande qualidade, o selecionador é muito competente, e eles têm uma equipa que pode vencer o próximo Europeu», sublinhou.

Relativamente a Cristiano Ronaldo, o antigo treinador-adjunto do Nápoles recusou a ideia de prestar uma atenção especial ao capitão da equipa das quinas.

«A nossa equipa não está focada apenas em defender Cristiano Ronaldo. Em primeiro lugar, a nossa equipa deve concentrar-se em si mesma e no nosso jogo», concluiu.

Portugal enfrenta a Eslováquia em Bratislava na sexta-feira, num jogo que será arbitrado pelo sueco Glenn Nyberg, e, três dias depois, na segunda-feira, recebe o Luxemburgo no Algarve.