Portugal está, pela primeira vez na sua história, num Mundial feminino de futebol!

A seleção nacional venceu esta quarta-feira os Camarões, por 2-1, em Hamilton, na Nova Zelândia, na decisão do play-off intercontinental, num jogo sofrido e só resolvido em tempo de compensação, com uma grande penalidade apontada por Carole Costa, aos 90+4m.

Num jogo em que se adiantou no marcador na primeira parte por Diana Gomes e no qual enviou três bolas aos postes, Portugal sofreu o empate numa rara ocasião dos Camarões aos 89 minutos, mas ainda foi a tempo de evitar o prolongamento e alcançar um feito histórico.

Portugal entrou perigoso e podia ter marcado logo aos três minutos, num cabeceamento de Kika Nazareth, ao poste, mas chegou mesmo à vantagem na primeira parte, aos 22 minutos. Diana Gomes fez o 1-0, após um livre de Kika ao poste.

A seleção comandada por Francisco Neto podia ter aumentado a vantagem ao longo do encontro e teve nova bola ao ferro já na segunda parte, por Andreia Norton, aos 51 minutos, mas a vantagem foi-se mantendo tangencial e os Camarões, depois de um golo anulado ao minuto 83, conseguiram empatar por Nchout, aos 89 minutos.

Contudo, já dentro dos nove minutos de compensação dados, Portugal dispôs de uma grande penalidade, confirmada pela árbitra do jogo através das imagens do vídeo-árbitro, por bola no braço de uma camaronesa, após remate de Diana Silva.

Da marca dos 11 metros, Carole Costa fez o 2-1 final, com um remate rasteiro e colocado para a esquerda da guarda-redes da seleção africana.

No final, lágrimas, abraços e muitas emoções no relvado do Estádio Waikato, pelas 21h30 locais (08h30 em Portugal Continental), ao som de «Melhor de Mim», de Mariza.

Portugal vai estar no Mundial 2023, que se realiza na Nova Zelândia e na Austrália, de 20 de julho a 20 de agosto.